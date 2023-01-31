Лукашенко поблагодарил западный мир за санкции против Белоруссии

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе передачи техники страны руководству Зимбабве поблагодарил американскую сторону и все западные государства за санкции.

Политик прибыл в Зимбабве с государственным визитом.

"Прежде всего я хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы, а американские и немецкие", – цитирует Лукашенко телеграм-канал "Пул первого".

Во время посещения белорусского лидера Зимбабве стороны подписали пакет документов о сотрудничестве. Так, были одобрены соглашения о поощрении и взаимной защите.

Ранее Лукашенко рассказал, что украинские власти предложили ему заключить пакт о ненападении. При этом Украина продолжает параллельно готовить боевиков, заявил он.

РФ и Белоруссия подписали меморандум о безопасности и купировании угроз

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!