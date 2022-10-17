В Минобороны Белоруссии заявили, что региональная группировка войск приступила к работе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Региональная группировка российско-белорусских войск начала мероприятия по выполнению задач по обеспечению защиты Союзного государства. Об этом рассказал глава Минобороны Белоруссии, генерал-лейтенант Виктор Хренин в рамках информирования сотрудников Минского тракторного завода о военно-политической обстановке в стране и за границей.

"Сама региональная группировка войск и сил – это сложный организм из множества составляющих. В него входят и органы управления различного уровня, и войска, и силы, а также различные системы обеспечения, как белорусские, так и российские", – цитирует Хренина РИА Новости.

10 октября белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия развернут совместную региональную группировку войск на западных границах Союзного государства. Он отметил, что такое решение приняли по итогам встречи с Владимиром Путиным после саммита СНГ в Санкт-Петербурге.

Лукашенко добавил, что группировка будет развернута в связи с обострением обстановки на западных границах Союзного государства.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин объяснил цель создания такой группировки. По его мнению, подобное объединение нужно как символ нерушимости союза двух государств, а также ради укрепления оборонного опыта стран. Швыткин подчеркнул, что со стороны и РФ, и Белоруссии будет привлечено примерно одинаковое число военнослужащих.

Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной группировки войск

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