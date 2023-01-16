Минобороны Белоруссии заявило о старте летно-тактических учений Союзного государства

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Белоруссии начались летно-тактические учения Союзного государства. Об этом сообщает официальный сайт министерства обороны республики.

Россия направила на мероприятие воинское формирование воздушно-космических сил. Основная цель заявленных учений заключается в повышении оперативной совместимости при совместном выполнении задач.

"В ходе учения планируется отработать широкий спектр вопросов, в том числе ведение воздушной разведки; совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы; авиационную поддержку группировок войск; высадку тактического воздушного десанта", – поделились в ведомстве.

Отмечается, что в рамках мероприятий в стране задействуют все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО. Российско-белорусские учения пройдут до 1 февраля.

Ранее в Минобороны Белоруссии рассказали, что артиллеристов региональной группировки войск РФ и Белоруссии начали приводить в готовность в рамках мероприятий по боевому слаживанию.

О том, что страны проведут совместные летно-тактические учения, стало известно 5 января. По словам главы департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерия Ревенко, маневры не направлены против других государств.

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