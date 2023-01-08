РФ и Белоруссия проведут совместные учения с 16 января

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Авиаподразделения Белоруссии и России проведут совместные летно-тактические учения с 16 января по 1 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного ведомства республики.

Отмечается, что во время проведения этих мероприятий будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии.

Ранее госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович заявил, что региональная группировка войск России и Белоруссии имеет исключительно оборонительные цели. По его словам, она необходима для защиты прежде всего западных границ Союзного государства.



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