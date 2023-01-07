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01:58

Безопасность

Совбез Белоруссии назвал цели совместной с Россией группировки войск

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Белорусско-российская региональная группировка войск имеет исключительно оборонительные цели, заявил госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович.

"Региональная группировка войск <...> предназначена для защиты прежде всего западных границ Союзного государства", – приводит его слова РИА Новости.

Вольфович напомнил, что решение о развертывании региональной группировки войск было принято президентами России и Белоруссии в 2022 году.

"Региональная группировка войск – один из элементов стратегического сдерживания. Элемент, который, наверное, должен остудить горячие головы на Западе", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения. Как отмечал руководитель департамента международного военного сотрудничества Минобороны РБ Валерий Ревенко, маневры не направлены против других стран. Они должны обеспечить безопасность Союзного государства.

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