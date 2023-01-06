В Белоруссию прибыла военная техника из России

Фото: Минобороны РФ

В Белоруссию прибыл эшелон с военнослужащими и российской военной техникой, входящими в состав региональной группировки войск Союзного государства. Об этом сообщает Минобороны республики в своем телеграм-канале.

По информации ведомства, техника перемещена на территорию страны для обеспечения безопасности государства.

"Мы прибыли на территорию Республики Беларусь. На этой земле наши деды и прадеды проливали кровь в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. И мы, в случае возникновения угрозы, готовы выполнять задачи по предназначению", – сообщил начальник связи дивизии ВС РФ.

В данный момент производится разгрузка эшелона.

Ранее стало известно, что министры обороны России Сергей Шойгу и Белоруссии Виктор Хренин подписали протокол о совместном обеспечении безопасности регионов в военной сфере. Документ был подписан в ходе встречи глав двух оборонных ведомств в Минске. На переговорах министры также обсудили способы двустороннего сотрудничества в военной отрасли.

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