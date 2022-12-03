Минобороны РФ и Белоруссии подписали протокол об обеспечении региональной безопасности

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Министры обороны России Сергей Шойгу и Белоруссии Виктор Хренин подписали протокол о совместном обеспечении безопасности регионов в военной сфере. Об этом сообщил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

"МО РБ и МО РФ подписали протокол в соглашение между Белоруссией и Россией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года", – написал Ревенко в Twitter (заблокирован на территории РФ).

Документ был подписан в ходе встречи глав двух оборонных ведомств в Минске. На переговорах Шойгу и Хренин также обсудили способы двустороннего сотрудничества в военной отрасли.

С 22 октября 2022 года Россия и Белоруссия приступили к ведению боевого слаживания соединений и частей региональной группировки войск. Об этом сообщил Шойгу. Помимо этого, государства вели совместное военное планирование.



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