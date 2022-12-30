Госсекретарь Совбеза Белоруссии заявил о плановом развертывании группировки в стране

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил о плановом развертывании группировки в стране, сообщает агентство "Sputnik Беларусь".

"Развертывание группировки на территории Белоруссии идет по ранее утвержденному плану. На сегодняшний день она достаточна и адекватна складывающейся обстановке", – сказал Вольфович.

По его словам, все зависит от динамики ситуации. Согласно ей, будут приниматься соответствующие решения о дальнейшем наращивании состава группировки. Он добавил, что эти действия "остудят любые горячие головы".

Госсекретарь отметил, что соглашение между Минском и Москвой об обеспечении безопасности в военной сфере дает право на создание любой по составу и численности военной группировки.

"Проведена кропотливая экспертная работа профильных специалистов оборонных ведомств Беларуси и России, юристов", – отметил эксперт.

Он добавил, что оставшиеся вопросы, согласно договору, хорошо проработаны и не требуют поправок.

Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что падение украинской ракеты на территорию республики может быть заранее продуманной провокацией со стороны Киева.

Да этого министерство сообщило об украинской ракете С-300, которая была сбита системой ПВО, а ее обломки найдены в Брестской области. Ракета была замечена 29 декабря в районе 10 утра.

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