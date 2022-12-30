В Белоруссии заявили, что инцидент с ракетой мог быть провокацией со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

В Минобороны Белоруссии заявили, что падение украинской ракеты на территорию республики может быть заранее продуманной провокацией со стороны Киева. О версиях, которые рассматривает ведомство, рассказал глава управления зенитных ракетных войск Кирилл Казанцев. Видео с его комментарием министерство выложило в своем телеграм-канале.

"По данному инциденту остаются вопросы, и мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета или неисправности ракеты либо это преднамеренная провокация Вооруженных сил Украины", – уточнил он.

Ранее белорусское министерство сообщило об украинской ракете С-300, которая была сбита системой ПВО. Ее обломки были найдены в Брестской области.

Как отметили в ведомстве, воздушная цель была замечена 29 декабря в районе 10 утра. Ее удалось оперативно устранить. Обломки ракеты нашли в районе деревни Горбаха Ивановского района.

В свою очередь, военный комиссар региона Олег Коновалов сравнил падение украинской ракеты на территории республики с инцидентом в Польше. Он также заверил местных жителей, что нет никаких причин для волнения.

Позднее в Минобороны Украины заявили о готовности расследовать инцидент с ракетой в Белоруссии. Там пояснили, что причиной случившегося стала попытка отразить массированный ракетный удар со стороны России.

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