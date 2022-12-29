21:19Происшествия
В Киеве заявили о готовности расследовать инцидент с ракетой в Белоруссии
Фото: телеграм-канал Mash
Киев готов провести всестороннее расследование инцидента с ракетой, которая в четверг, 29 декабря, упала на территории Белоруссии. Об этом заявили в Минобороны Украины.
"Украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, в то же время готова к проведению на Украине объективного расследования инцидента", – говорится в заявлении на сайте ведомства.
Там пояснили, что причиной случившегося стала попытка отразить массированный ракетный удар со стороны России. Также в ведомстве сообщили о готовности привлечь к расследованию экспертов из стран, которые не были замечены в поддержке Москвы.
Украинская ракета C-300 упала на территории населенного пункта Иваново в Белоруссии днем 29 декабря. Позже стало известно, что ее сбила в воздухе белорусская система ПВО, а обломки нашли в Брестской области.
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