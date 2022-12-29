Украинская ракета упала на территории Белоруссии

Фото: телеграм-канал ''СМОТРИ''

На территории населенного пункта Иваново в Белоруссии упала украинская ракета C-300. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики.

По данным белорусского агентства БелТА, инцидент произошел около 10:00–11:00. О произошедшем уже проинформирован президент страны Александр Лукашенко. Он поручил выяснить обстоятельства ЧП.

Сообщается, что белорусские власти рассматривают две версии падения летательного снаряда на территории республики: по аналогии с инцидентом в Польше и ситуацию, в которой ракета была сбита ПВО.

Упавшая в Польше ракета была обнаружена в Люблинском воеводстве недалеко от границы с Украиной. В результате ЧП погибли 2 человека.

Сначала Польша признала виновной РФ, однако позже президент Анджей Дуда сообщил, что с высокой долей вероятности ракета была выпущена украинской системой ПВО.



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