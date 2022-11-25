Кулеба заявил, что у Киева есть данные о непринадлежности упавшей в Польше ракеты Украине

Фото: ТАСС/AP/Andrew Kravchenko

Киев обладает данными о том, что ракета, которая упала в Польше, не принадлежит Украине. Об этом заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью французской газете Parisien.

По его словам, власти страны слышали риторику о принадлежности этой ракеты Киеву, однако не видели доказательств этих слов. Он выразил готовность к "обмену элементами". По мнению Кулебы, после этого Запад и Украина достигнут общих выводов. Глава МИД пообещал принять эти результаты, какими бы они ни были.

Кулеба добавил, что Украина вместе со службами Польши открыто участвует в расследовании.

Ранее The American Conservative сообщило, что НАТО попало в ловушку из-за слов Зеленского о падении ракеты. Автор выразил мнение, что Киев специально дезинформировал Вашингтон. По мнению журналиста, произошедшее дает возможность обдумать и пересмотреть некоторые обязательства НАТО.

Ракета упала в районе польского села Пшеводув возле украинской границы 15 ноября. В результате погибли двое человек. Сначала Варшава возложила вину на Москву, однако позже президент Анджей Дуда признал, что с высокой долей вероятности ракета была выпущена украинской системой ПВО.



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