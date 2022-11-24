В Польше назвали отсутствие извинений за ЧП с ракетой "подарком для Путина"

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Отсутствие извинений со стороны Украины за происшествие с ракетой в Польше является подарком Владимиру Путину, сообщает Polsat News со ссылкой на польского депутата Европарламента Рышарда Чарнецкого.

"Если бы украинцы сказали "извините", то в Польше это было бы принято с пониманием. Отсутствие этих извинений – подарок для Владимира Путина", – заявил он.

Чарнецкий напомнил, что инцидент с ракетой произошел по вине Киева.

Кроме того, депутат Европарламента заявил, что для него стала неясной точка зрения одного из украинских политиков касательно польско-украинских отношений.

"В данной ситуации для меня непонятны слова одного из советников Зеленского, который в момент, когда Украине следует искать союзников, говорит, что Украина и Польша будут соперничать за господство в этом регионе Европы", – указал он.

15 ноября в районе польского села Пшеводув, которое находится недалеко от границы с Украиной, упала ракета. В результате ЧП погибли два человека.

В Варшаве заявили, что в произошедшем виновата Москва, однако позже польский лидер Анджей Дуда признал, что с высокой вероятностью снаряд был выпущен украинской системой ПВО.

В министерстве обороны РФ позднее указали, что снимки обломков ракеты, которая упала на территории Польши, идентифицированы как элементы украинской С-300. Все обвинения в данном происшествии в адрес РФ в военном ведомстве назвали намеренной провокацией.



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