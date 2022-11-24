Москва не планирует поспешных мер в связи с реакцией Польши на ракетный инцидент – МИД РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Россия не планирует принимать какие-либо поспешные меры в отношении Польши в связи с ее реакцией на инцидент с падением ракет в Пшеводуве, однако будет учитывать ее в будущем при взаимодействии с Варшавой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел РФ.

В ведомстве отметили, что 15 ноября Варшава направила Москве ноту с требованием разъяснений в связи с ЧП у границы с Украиной. В ответ министерство обороны России представило польской стороне исчерпывающие данные, доказывающие непричастность российских военных к запуску ракет. В конечном итоге Польша была вынуждена признать, что инцидент не был попыткой нападения.

На следующий день, 16 ноября, на Смоленскую площадь был вызван временный поверенный в делах Польши в РФ Яцек Щлядевский, которому заявили решительный протест в связи с безосновательными претензиями польским властей и нагнетанием антироссийской истерии.

"Каких-либо скоропалительных мер в данном контексте принимать не планируем, но будем учитывать это в общем контексте наших отношений с Польшей", – подчеркнули в МИД РФ.

15 ноября в районе польского села Пшеводув, расположенного недалеко от границы с Украиной, упала ракета. Погибли два человека.

Сначала в Варшаве утверждали, что в случившемся виновата Москва, однако позже президент Польши Анджей Дуда признал, что с высокой вероятностью снаряд был выпущен украинской системой ПВО.

В министерстве обороны РФ подчеркнули, что Россия не совершала ударов вблизи украинско-польской границы. В ведомстве назвали этот инцидент преднамеренной провокацией, направленной на усиление эскалации.

Польша заявила об отсутствии следов падения второй ракеты

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!