Американский беспилотник зафиксировали недалеко от Крыма

Фото: U.S. Air Force/Senior Airman Juan Torres

Американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk несколько часов летает над нейтральными водами Черного моря недалеко от Крыма. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

Согласно данным сервиса, беспилотник вылетел с военно-морской авиабазы НАТО "Сигонелла" на итальянском острове Сицилия около 11:00 по московскому времени. После этого он начал кружить примерно в 100 километрах от Крыма.

Предназначенный для разведки беспилотник может летать на больших высотах более 30 часов. Он способен получать изображения больших участков земли с высоким разрешением практически в реальном времени.

Ранее сообщалось, что на польском аэродроме Жешув зафиксировали массовый поток самолетов НАТО. 29 сентября в Польшу прибыл Boeing 747-412 грузовой авиакомпании Kalitta Air из города Колумбус в штате Огайо. На следующий день транспортный самолет CASA C-295M испанских воздушных сил направлялся в сторону Кракова.



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