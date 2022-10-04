Массовый поток самолетов НАТО зафиксировали на украинской границе

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Фото: depositphotos/adameq2
Массовый поток самолетов НАТО зафиксировали недалеко от украинских границ, на польском аэродроме Жешув. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
В четверг, 29 сентября, в Польшу прибыл Boeing 747-412 грузовой авиакомпании Kalitta Air из города Колумбус в штате Огайо. Указанная компания также выполняет перевозки по заказу Минобороны США.
На следующий день транспортный самолет CASA C-295M испанских воздушных сил направлялся в сторону Кракова. Тогда же с аэродрома в Марсель вылетел зарегистрированный на Украине Ан-124 "Руслан" арабской грузовой авиакомпании Maximus Air Cargo.
В субботу, 1 октября, в Прагу вылетел американский вертолет Bell 429, который также зарегистрирован на Украине. На следующий день на аэродром Жешув прибыл Airbus A330-243 авиакомпании AirTanker с авиабазы ВВС Великобритании. Указанную базу королевство использует для транспортировки грузов и персонала. На польском аэродроме также зафиксировали Boeing 767, который прилетел из Ирландии.
Тогда же в Польшу с испано-американской базы Рота прилетел самолет воздушных сил США Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules. Его также используют для перевозки различной тяжелой техники.
Ранее ВВС Италии сообщили, что их истребители, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Польше, вылетали на перехват российских самолетов. По тревоге были подняты многоцелевые истребители четвертого поколения Eurofighter итальянских ВВС.
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