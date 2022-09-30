Истребители миссии НАТО вылетали на перехват российских самолетов в Польше – ВВС Италии

Фото: depositphotos/adameq2

Военно-воздушные силы Италии сообщили, что их истребители, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Польше, вылетали на перехват российских самолетов.

Как сообщает РИА Новости, по тревоге были подняты многоцелевые истребители четвертого поколения Eurofighter итальянских ВВС.

Во вторник, 27 сентября, ВВС Италии также сообщили о вылете истребителей в Польше для перехвата трех российских самолетов, которые якобы были замечены у северо-восточной границы НАТО.

Ранее сообщалось, что самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России. Как уточнили в Минобороны РФ, воздушная цель была обнаружена дежурными силами ПВО над акваторией Баренцева моря.

В рамках мер реагирования со стороны РФ был задействован самолет МиГ-31. Он вытеснил британский самолет-разведчик, которым оказался самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135, за пределы страны.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!