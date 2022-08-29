Турция обратится в НАТО из-за сопровождения ПВО Греции F-16 – СМИ

09:23
Фото: ТАСС/EPA/Grzegorz Michalowski
Анкара планирует обратиться в НАТО из-за использования Грецией комплекса С-300 против турецких истребителей F-16. Об этом сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на высокопоставленный источник в службе безопасности.
Уточняется, что данный вопрос также планируют обсуждать с США.
"В самолетах есть функция записи, и есть записи, доказательства будут переданы в соответствующие инстанции… В то время как нам говорят, что вы не можете использовать вооружение российского производства, Греция преследует самолеты страны-члена НАТО", – рассказал собеседник издания.
Накануне турецкие СМИ сообщили, что Греция задействовала системы ПВО С-300 для захвата и сопровождения турецких F-16. Уточнялось, что инцидент произошел к западу от острова Родос на высоте около трех километров.
Ранее самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу РФ. По информации российского министерства обороны, на территорию страны залетел самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135.
Произошедшее прокомментировал сенатор Сергей Цеков. По его словам, нарушение воздушного пространства РФ является провокацией. Он подчеркнул, что границы России надежно защищены, а несанкционированные вторжения иностранных воздушных судов будут пресекаться.
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