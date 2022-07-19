Захарова высмеяла Джонсона из-за видео с его полетом на истребителе

Фото: YouTube/10 Downing Street

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала видеозапись, на которой уходящий с поста британского премьера Борис Джонсон летает на истребителе в качеств второго пилота.

"Борис Джонсон как бы показывает, что ему нравятся заоблачные цены на топливо, а заправка – удел небожителей", – написала она в своем телеграм-канале.

Кадр, на котором Джонсон держит палец вверх на фоне дозаправки самолета в небе, Захарова назвала английским юмором.

Ранее пресс-служба правительства Великобритании опубликовала видеозапись, на которой Джонсон пилотирует истребитель "Тайфун". Полет произошел во время его визита на базу ВВС Соединенного Королевства в Линкольншире.

О решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии Джонсон объявил 7 июля. Он отмечал, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства.

