Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу РФ, как сообщили в Минобороны.

"Дежурными силами ПВО над акваторией Баренцева моря обнаружена неизвестная воздушная цель, которая направлялась в сторону российской государственной границы", – рассказали в ведомстве.

В рамках мер реагирования со стороны РФ был задействован самолет МиГ-31. Он вытеснил британский самолет-разведчик, которым оказался самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135, за пределы страны.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны отразили очередную атаку Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС. Уточняется, что объект работал в штатном режиме.