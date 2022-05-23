Российская ПВО за сутки сбила три украинских самолета Су-25

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Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили три украинских штурмовика Су-25 в Херсонской и Харьковской областях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета Су-25 Воздушных сил Украины, в том числе два в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области и один над Павлоградом Харьковской области", – заявил он.
Конашенков отметил, что также ВС РФ перехватили две ракеты "Точка-У" и восемь снарядов РСЗО "Смерч". Кроме того, российская авиация высокоточными ракетами поразила узел связи оперативно-тактической группы "Север" в ДНР.
"Поражены четыре пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы "Север" в районе населенного пункта Бахмут Донецкой Народной Республики, 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар, Соль, Бахмут, Берестовое, Закотное и Нырково Луганской Народной Республики", – сказал генерал.
По словам Конашенкова, российские военные также уничтожили зенитный комплекс "ОСА-АКМ" и склад боеприпасов ВСУ в районе Красного Лимана Луганской Народной Республики.
"Всего в результате ударов авиации уничтожены более 230 националистов, выведены из строя 33 единицы украинской военной техники", – добавил Конашенков.
Ранее Конашенков сообщил, что вооружение бригады из Ивано-Франковска, перебрасывающееся в Донбасс, было уничтожено высокоточными ракетами в районе станции Малин Житомирской области.
24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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