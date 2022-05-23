Система ПВО отразила удар со стороны Украины в Курской области

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Российские системы противовоздушной обороны отразили удар ВСУ в Рыльском районе Курской области, сообщил глава района Андрей Лисман.

"Сегодня ночью в Рыльском районе средства противовоздушной обороны российской армии не допустили провокаций (со стороны Украины. – Прим. ред.)", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Лисмана, все воздушные цели были уничтожены.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле со стороны Украины в поселке Теткино Глушковского района. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, серьезных повреждений нет.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.