Губернатор Курской области сообщил, что села Дроновка и Алексеевка подверглись обстрелу

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Минометный обстрел со стороны Украины зафиксирован в селах Дроновка и Алексеевка в Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в результате происшествия пострадавших и разрушений нет.

Ранее, 17 мая, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что погранпункт в поселке Теткино в Глушковском районе Курской области подвергся обстрелу с территории Украины. Позднее он отметил, что минометному обстрелу была подвергнута территория сахарного завода на окраине населенного пункта. Российские военнослужащие подавили огонь противника.

Также со стороны Украины было обстреляно село Безымено в Белгородской области. В результате пострадал один человек, он получил легкие ранения. Также было разрушено несколько зданий.

18 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Солохи со стороны Украины. Он добавил, что в результате пострадал один человек. В населенном пункте есть разрушения.

В этот же день Старовойт сообщил о минометном обстреле села Алексеевка под Курском со стороны Украины. При этом ущерба и пострадавших в результате обстрела нет.

Обстановка обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

