Губернатор Курской области сообщил, что села Дроновка и Алексеевка подверглись обстрелу

19 мая, 23:11
Фото: Андрей Мармышев/ТАСС
Минометный обстрел со стороны Украины зафиксирован в селах Дроновка и Алексеевка в Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
Он добавил, что в результате происшествия пострадавших и разрушений нет.
Ранее, 17 мая, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что погранпункт в поселке Теткино в Глушковском районе Курской области подвергся обстрелу с территории Украины. Позднее он отметил, что минометному обстрелу была подвергнута территория сахарного завода на окраине населенного пункта. Российские военнослужащие подавили огонь противника.
Также со стороны Украины было обстреляно село Безымено в Белгородской области. В результате пострадал один человек, он получил легкие ранения. Также было разрушено несколько зданий.
18 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Солохи со стороны Украины. Он добавил, что в результате пострадал один человек. В населенном пункте есть разрушения.
В этот же день Старовойт сообщил о минометном обстреле села Алексеевка под Курском со стороны Украины. При этом ущерба и пострадавших в результате обстрела нет.
Обстановка обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Один человек погиб при атаке ВСУ на Теткино в Курской области
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: