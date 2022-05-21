Глава Курской области сообщил о минометном обстреле приграничных сел

Фото: телеграм-канал Романа Старовойта

Минометный обстрел со стороны Украины произошел в поселке Теткино Глушковского района Курской области и других приграничных селах, сообщил глава региона Роман Старовойт.

"Стреляли из минометов и артиллерийских орудий. Основной удар пришелся по селу Попово-Лежачи. Судя по всему, противник целился в местную машинно-тракторную станцию. Однако техника оттуда была заблаговременно выведена", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате никто не пострадал, серьезных повреждений нет.

Ранее, 19 мая, Старовойт сообщил о минометном обстреле в селах Дроновка и Алексеевка. В результате никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

Также ранее погранпункт в поселке Теткино подвергся обстрелу с территории Украины. Позднее Старовойт отметил, что минометному обстрелу была подвергнута территория сахарного завода на окраине населенного пункта. Российские военнослужащие подавили огонь противника.

Обстановка обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

