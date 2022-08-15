Сенатор назвал провокацией нарушение границы РФ самолетом-разведчиком Великобритании

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Сенатор Сергей Цеков назвал провокацией нарушение воздушного пространства РФ самолетом-разведчиком Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это несомненная провокация и это, конечно, стопроцентная угроза для нас", – заявил представитель Совета Федерации.

По словам Цекова, границы России надежно защищены, а несанкционированные вторжения иностранных воздушных судов будут пресекаться.

"При ином уровне накала международной обстановки это (инцидент с самолетом-разведчиком – прим. ред.) можно было бы назвать пограничным инцидентом. Но сегодня явно отдает провокацией и пробой нас на зуб", – добавил сенатор.

Ранее вечером 15 августа самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу РФ. По информации российского министерства обороны, на территорию страны залетел самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135.