Помощь Украине со стороны НАТО не означает участие в конфликте – Столтенберг

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Поддержка Североатлантическим альянсом Украины не означает, что НАТО становится стороной конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
"Мы поддерживаем Украину, но сил НАТО нет на земле, в воздушном пространстве нет самолетов НАТО<…> Поддерживать Украину не означает быть частью конфликта. Украина имеет право на самооборону в соответствии с Уставом ООН, как и любое другое государство. Мы помогаем Украине реализовывать это право", – приводит РИА Новости его слова.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США уже прямо вовлечены в конфликт, развернувшийся на Украине, и заинтересованы в его затягивании.
Она обратила внимание на то, что американские власти уже не скрывают своего вмешательства. Так, в течение нескольких месяцев Вашингтон помогал Киеву планировать контрнаступление.
По мнению Захаровой, финансовая поддержка США и их союзников по НАТО в отношении Украины является частью большой коррупционной схемы по отмыванию западных денег. Она добавила, что украинские власти боятся лишиться этой помощи, ведь без нее им долго не продержаться.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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