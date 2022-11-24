Два ракетоносца РФ выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

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Министерство обороны РФ сообщило о полете двух российских Ту-160 в небе над нейтральными водами, передает ТАСС.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей", – заявили в ведомстве.

Перелет был организован в сопровождении экипажей самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота, добавили в Минобороны.

Продолжительность планового полета составила примерно 13 часов.

Ранее в ноябре Минобороны РФ показало кадры военных ракетных ударов Су-25 ВКС России по военным объектам и позициям ВСУ. В результате атаки были уничтожены полевые позиции и бронетехника.

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