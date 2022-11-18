Минобороны РФ показало работу самолетов Су-35С на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны показало кадры работы самолетов Су-35С ВКС России в ходе спецоперации на Украине. Видео было опубликовано в телеграм-канале ведомства.

На ролике показано, как экипажи истребителей отрабатывают патрулирование определенного района и прикрывают самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолеты армейской авиации при авиаударах по военным объектам и технике противника.

В министерстве подчеркнули, что во время одного из вылетов удалось уничтожить самолет и радиолокационную станцию подсвета целей и наведения ракет ЗРК С-300 ВС Украины.

Ранее министерство обороны показало видео боевой работы расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВДВ по украинским позициям. Залп неуправляемыми 220-миллиметровыми снарядами гарантированно уничтожает живую силу, легкобронированную технику, огневые средства и пункты управления противника, таким образом создавая благоприятные условия для работы штурмовых групп.

Кроме того, в ведомстве продемонстрировали работу электромагнитных комплексов для борьбы с беспилотниками в ходе СВО. В ведомстве уточнили, что такие комплексы прикрывают расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" Центрального военного округа.

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