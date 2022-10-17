МО РФ показало видео уничтожения десантниками замаскировавшихся военных ВСУ

Видео: Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлено, как российские десантники уничтожили военных Вооруженных сил Украины, замаскировавшихся в лесополосе.

Бронетехнику и диверсионно-разведывательные группы противника заметили с помощью беспилотников, а затем поразили ударами артиллерии и ПТРК. В результате были уничтожены шесть танков, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также живая сила противника.

Ранее министерство обороны показало кадры боевой работы расчетов самоходной пушки "Малка". Тогда российские военные уничтожили позиции украинских войск, укрепившиеся в лесном массиве.

Контроль поражения целей и корректировка огня велись с беспилотных аппаратов.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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