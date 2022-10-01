МО РФ показало кадры работы боевого расчета системы залпового огня "Ураган"

Кадры работы боевого расчета реактивной системы залпового огня "Ураган" опубликовало Минобороны России. Артиллеристы уже неоднократно успешно выполняла задачи в ходе специальной военной операции.

Боевая машина выезжает из укрытия на огневую позицию. Дальше следует работа расчета. Необходимо выставить орудие по координатам не только точно, но и быстро. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.