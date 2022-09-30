Соблюдение работодателями закона о мобилизации проверит прокуратура – военком Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Военный комиссариат Москвы направил обращение в столичную прокуратуру с просьбой начать проверки работодателей города на предмет соблюдения законодательства о частичной мобилизации, сообщает Агентство "Москва".
"Если в ходе проверки подтвердится факт отказа в получении письма с повестками сотрудникам без уважительной причины, работодателю может грозить административная ответственность. Согласно статье 17.7 Кодекса об административных правонарушениях, в качестве одной из мер воздействия в этом случае может стать приостановка деятельности компании на срок до 90 суток", – отмечается в документе.
Авторы обращения пояснили, что сотрудники прокуратуры нанесут визит в те компании, на работников которых были направлены повестки, проверки коснутся отказавшихся принимать их на своих сотрудников работодателей.
Российское законодательство предусматривает вручение повесток призывникам по месту работы. После получения документа организациям необходимо незамедлительно уведомить работников об этом, попросить расписаться в корешке повестки и направить ее в военный комиссариат.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
Новые группы мобилизованных прибыли на полигоны Минобороны РФ
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