В Генштабе ВС РФ заявили, что призывники не будут участвовать в спецоперации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Отслужившие в ВС РФ срочники будут своевременно направлены к месту проживания. Об этом сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, передает ТАСС.

"<...> хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания", – сказал представитель Генштаба.

Цимлянский добавил, что с 4 октября начнет работать горячая линия Минобороны России для призывников и их родителей.

"Надеюсь, прямая линия уже стала механизмом прямого диалога между призывником, его родителями и министерством обороны, и хочу выразить уверенность, что только в открытом диалоге мы можем добиться прозрачности в призыве граждан, а в чем-то и совершенствования этого механизма", – подчеркнул он.

Призывники с 4 октября могут обратиться по номерам 8 (495) 498-96-96, 8 (495) 498-96-97, 8 (495) 498-96-98. Горячая линия будет работать по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов по московскому времени.

По словам Цимлянского, весной 2022 года на горячую линию поступило несколько сотен телефонных звонков.

Ранее Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Уточняется, что в рамках призывной кампании с 1 ноября будут призваны 120 тысяч человек.

Кроме того, 1 октября должно произойти увольнение со службы по призыву тех, у кого истек ее срок.



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