В Генштабе ВС РФ заявили, что призывники не будут участвовать в спецоперации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Отслужившие в ВС РФ срочники будут своевременно направлены к месту проживания. Об этом сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, передает ТАСС.
"<...> хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания", – сказал представитель Генштаба.
Цимлянский добавил, что с 4 октября начнет работать горячая линия Минобороны России для призывников и их родителей.
"Надеюсь, прямая линия уже стала механизмом прямого диалога между призывником, его родителями и министерством обороны, и хочу выразить уверенность, что только в открытом диалоге мы можем добиться прозрачности в призыве граждан, а в чем-то и совершенствования этого механизма", – подчеркнул он.
Призывники с 4 октября могут обратиться по номерам 8 (495) 498-96-96, 8 (495) 498-96-97, 8 (495) 498-96-98. Горячая линия будет работать по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов по московскому времени.
По словам Цимлянского, весной 2022 года на горячую линию поступило несколько сотен телефонных звонков.
Ранее Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Уточняется, что в рамках призывной кампании с 1 ноября будут призваны 120 тысяч человек.
Кроме того, 1 октября должно произойти увольнение со службы по призыву тех, у кого истек ее срок.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: