Мирошник озвучил сроки вхождения ЛНР в состав России

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Луганская Народная Республика рассчитывает войти в состав РФ в течение недели. Такое заявление сделал глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

В интервью РИА Новости он пояснил, что соответствующий договор находится в высокой степени готовности. Прочие параметры интеграции должны оговариваться в рамках принимаемых законов.

Мирошник также предположил, что ЛНР может быть включена в состав Российской Федерации в качестве республики, при этом регион будет иметь определенные автономные права.

Референдумы в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. Большинство жителей этих регионов проголосовали за присоединение к РФ.

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