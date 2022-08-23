ООН столкнулась с рекордной нехваткой средств для гумпомощи – СМИ

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Подразделения ООН столкнулись с рекордным недостатком финансирования для гуманитарной помощи странам по всему миру, пишет газета New York Times.

Как отмечает издание, взносы из богатых стран в этом году немного увеличились, но намного меньшими темпами, чем растут объемы необходимых средств.

В ООН на фоне того, что выделяемых на Украину средств относительно хватает, все чаще призывают выразить такую же щедрость и по отношению к другим странам, где наблюдается гуманитарный кризис.

Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что мир рискует столкнуться с массовым голодом, если проигнорирует текущий продовольственный кризис. По мнению Бизли, 2023 год в этом плане может оказаться намного хуже текущего. Представитель ООН также не исключил, что мировое сообщество в ближайшие 6–12 месяцев будет испытывать трудности из-за роста цен на продукты питания, что приведет к дефициту продовольствия.

В начале июля ООН опубликовала доклад, в котором говорится, что в прошлом году число голодающих людей в мире увеличилось на 46 миллионов человек и составило 828 миллионов человек. В качестве причин указаны конфликты, экстремальные климатические явления и экономические потрясения на фоне растущего неравенства.

