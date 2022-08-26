В США назвали важнейшую проблему ВСУ

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Важнейшей проблемой украинского военного командования является тревожное состояние личного состава Вооруженных сил Украины, заявил глава американского Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински. Об этом сообщает Hill.

"Важнейшая проблема <...> – несомненно, личный состав. <...> Запад может предоставить всю помощь на свете, но наделать новых украинцев он не в силах", – сказал он.

По словам Хумински, партнеры должны помочь Киеву организовать мероприятия по поддержанию боеспособности украинских военнослужащих. Для этого, отметил эксперт, необходимо организовать вывод солдат из зоны боевых действий для прохождения дополнительного обучения и отдыха с последующим возвращением на фронт.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, лидер Соединенных Штатов Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц заявили, что продолжат оказывать поддержку Украине.

Кроме того, политики заявили о важности обеспечения безопасности ядерных объектов и обсудили прошедшие переговоры по обеспечению поездки специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

