Лидеры Британии, США, Франции и ФРГ подчеркнули непоколебимую поддержку Украины

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Председатель британского кабмина Борис Джонсон, лидер Соединенных Штатов Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц заявили, что продолжат оказывать поддержку Украине, сообщает ТАСС.

"Во время совместного телефонного разговора премьер-министр, президент Байден, президент Макрон и канцлер Шольц подчеркнули их непоколебимую приверженность поддержке Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того, политики заявили о важности обеспечения безопасности ядерных объектов и обсудили прошедшие переговоры по обеспечению поездки специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Ранее колумнист газеты Telegraph Ричард Кемп поделился мнением, что западные страны, оказывающие Киеву помощь, могут утратить интерес к поддержке Украины уже через три месяца.

Он отмечал, что ближе к зиме страны Запада погрузятся в экономические проблемы, поэтому европейским правительствам под давлением недовольных сокращением потребления газа и ростом цен избирателей придется пересмотреть свою приверженность Киеву и антироссийским санкциям.

Страны Запада увеличили финансовую и военную поддержку Украины после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.