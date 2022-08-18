Запад может утратить интерес к Киеву через 3 месяца – СМИ

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Фото: depositphotos/Yarygin
Западные страны, оказывающие Киеву помощь, могут утратить интерес к поддержке Украины уже через три месяца, считает колумнист газеты Telegraph Ричард Кемп.
По его мнению, ближе к зиме страны Запада погрузятся в экономические проблемы, поэтому европейским правительствам под давлением недовольных сокращением потребления газа и ростом цен избирателей придется пересмотреть свою приверженность Киеву и антироссийским санкциям.
Кемп допустил, что ведение боевых действий зимой перейдет "в режим глубокой заморозки", а президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с растущим давлением со стороны союзников.
Ранее чешский писатель Йозеф Буска допустил, что к власти в странах ЕС могут прийти пророссийские политики, если европейцы примут тезис о нежелании Киева идти на деэскалацию, несмотря на мирные усилия Москвы. По его мнению, "самая важная битва" за Украину развернется зимой в домах, на улицах и площадях по всей Европе, когда просроченные платежи отчаявшихся европейцев превратятся в долги.
До этого издание The Wall Street Journal сообщило, что с приближением зимы ситуация в Евросоюзе будет только ухудшаться, поэтому падение уровня жизни европейцев может повлиять на их стойкость в поддержке Украины.
Западные страны усилили финансовую и военную поддержку Киева после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В ЕС не знают, хватит ли гражданам газа на зиму
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