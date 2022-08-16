В США заявили, что Путин прав в своих прогнозах об ослаблении западной помощи Киеву

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Владимир Путин может оказаться прав в прогнозе относительно того, что западная помощь Киеву ослабнет, заявил американский политолог Раджан Менон.
По его мнению, причиной для снижения уровня поддержи Украины станет ухудшение экономической ситуации в странах Запада, население которых уже столкнулось с высокой инфляцией и стремительно растущими ценами на энергоносители.
"Путин считает, что западная поддержка Украины в конечном итоге ослабнет по мере того, как экономический откат от войны будет усиливаться – и в этом он может оказаться прав. <...> Западные санкции, возможно, и нанесли ущерб российской экономике, но Путин, похоже, уверен, что Россия окажется более устойчивой, чем Европа", – написал Менон в своей статье для Politico.
Политолог напомнил, что, например, Германию, которая является экономическим центром Европы, сокращение поставок природного газа заставляет идти на чрезвычайные меры, чтобы топливо не закончилось к зиме.
Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что с приближением зимы ситуация в ЕС будет только ухудшаться, поэтому падение уровня жизни европейцев может повлиять на их стойкость в поддержке Украины. В публикации также утверждалось, что в ближайшие месяцы странам Евросоюза, скорее всего, придется бороться с Азией за российский сжиженный природный газ.
Страны Запада усилили финансовую и военную поддержку Киева после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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