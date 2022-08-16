Финский политолог обвинила Венгрию в ослаблении ЕС перед Россией

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Позиция некоторых представителей ЕС, в частности Венгрии, может нанести удар по положению Евросоюза в противостоянии с Москвой, заявила руководитель Института внешней политики Финляндии Мика Аалтола.

Она напомнила заявления венгерского премьера Виктора Орбана, который указывал на неэффективность и провал антироссийских санкций.

"По мнению некоторых стран ЕС, идея ввести санкции была плохой, поскольку сейчас Россия преуспевает. Соперничество среди стран Европейского союза может стать самым слабым звеном в отношениях с РФ", – написала политолог в Twitter.

Аалтола считает, что введенные Европой ограничительные меры "невероятно легко обойти", поэтому необходимо оказывать давление на третьи страны. По ее словам, на слабость санкционного режима указывает возросший экспорт в Россию.

Ранее премьер Венгрии заявил, что Будапешт продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений, в том числе санкций против Москвы. Он добавил, что Брюссель для Будапешта не начальник.

До этого Орбан высказал мнение, что введенными против России санкциями европейская экономика выстрелила себе в легкие. По его словам, политика ограничительных мер не оправдала ожиданий. Он также указывал на то, что из-за антироссийских санкций Европа балансирует на грани глобального экономического кризиса.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

