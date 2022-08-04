США предрекли потерю союзников в Европе из-за России

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Соединенные Штаты рассчитывают на своих союзников в Европе в противодействии России, однако эта поддержка не может продолжаться бесконечно, считают эксперт по международным делам Майкл Гфеллер и экс-посол США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл.

В своей статье для издания Newsweek они перечислили несколько причин, почему Вашингтон вскоре больше не сможет полагаться на европейских союзников. Авторы материала указали на охватывающий ЕС экономический кризис, который был вызвал антироссийскими санкциями.

По словам экспертов, перечисленные факторы уже вызвали отставки в высших эшелонах власти в некоторых странах Евросоюза. Кроме того, считают авторы публикации, в регионе прогнозируется дальнейший рост общественного недовольства.

"Премьер-министр Италии уже потерял свой пост. В Нидерландах, Германии, Польше и Испании фермеры и дальнобойщики уже несколько недель проводят акции протеста. Волна забастовок захлестнула важный авиационный сектор", – говорится в статье.

По мнению специалистов, европейские лидеры "ясно чувствуют, что грядет". Они также отметили, что антироссийские санкции осудил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а его позицию поддержал вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Ранее аналитики Bank of America пришли к выводу, что европейский энергетический кризис только начинает набирать обороты. По мнению экспертов, страны ЕС могут не успеть накопить достаточно газа на зиму при работе газопровода "Северный поток – 1" на 20% от его мощности.

До этого директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев заявил, что главная причина провала политики Вашингтона в отношении антироссийских санкций – излишняя самонадеянность и недооценка роли России в мировой экономике.

По его словам, Соединенные Штаты опирались на неподкрепленное мнение, которое заключается в том, что для полного краха России достаточно одного удара извне. При этом в Вашингтоне не учли цепочки поставок российского сырья и продовольствия.

