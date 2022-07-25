Брюссель опасается, что после отставки Драги Италия станет "троянским конем" РФ – СМИ

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Брюссель опасается, что после отставки премьер-министра Марио Драги Италия может стать "троянским конем" России в ЕС, заявил обозреватель Бернандо де Мигель.

В своей статье для газеты El Pais он сослался на дипломатические источники, которые указали, что в последнее время Италия становится местом притяжения "нейтральных теорий", которые ставят под сомнение официальную позицию Евросоюза относительно ситуации на Украине.

"В столице ЕС опасаются, что Италия в лучшем случае станет слабым звеном в общей стратегии противостояния Москве, а в худшем – троянским конем на службе у российского президента. <...> Доводы, которые распространяет ряд итальянских СМИ, подпитывают теорию о том, что санкции против Кремля только вредят экономике ЕС, но никак не влияют на российскую военную мощь", – написал журналист.

По его мнению, после отставки премьер-министра Италии столица Евросоюза потеряла опору, а Киев – ценного союзника.

Ранее издание The National Interest сообщило, что отставка Драги негативно повлияет на отношения Италии и Украины, а также на единство Запада против России. В публикации говорилось, что Рим не будет как прежде поддерживать Киев, независимо от результатов выборов.

14 июля Драги объявил, что подает в отставку. В обращении к членам кабинета министров политик пояснил, что больше не существует той части национального единства, которая поддерживала этот кабмин с момента его создания. Он уточнил, что не видит больше условий для функционирования своего кабинета.

Однако итальянский лидер Серджо Маттарелла отставку не принял. Покинуть пост Драги сумел лишь со второй попытки. Политик повторно подал в отставку 21 июля.

