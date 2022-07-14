Итальянский президент не принял отставку премьер-министра Драги

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Итальянский лидер Серджо Маттарелла не принял отставку премьер-министра Марио Драги, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента.

"Президент не принял отставку и предложил Драги выступить в парламенте, чтобы дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося сегодня заседания в сенате Республики", – отмечается в заявлении.

По некоторым данным, Драги может выступить в парламенте 20 июля.

О том, что Драги подает в отставку, стало известно ранее. На заседании Совмина он заявил, что передаст соответствующее заявление лидеру страны Серджо Маттарелле.

В обращении к членам кабинета министров политик пояснил, что больше не существует той части национального единства, которая поддерживала этот кабмин с момента его создания. Драги уточнил, что не видит больше условий для функционирования своего кабинета.