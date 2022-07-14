Премьер Италии Драги объявил, что подает в отставку

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Премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что подает в отставку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу политика.

На заседании Совмина Драги заявил, что передаст соответствующее заявление лидеру страны Серджо Маттарелле.

В обращении к членам кабинета министров политик пояснил, что больше не существует той части национального единства, которая поддерживала этот кабмин с момента его создания. Драги уточнил, что не видит больше условий для функционирования своего кабинета.

"В последние дни делал все возможное, чтобы эта наша совместная работа продолжалась. В частности, я пытался идти навстречу тем требованиям, которые выдвигали политические силы. Но сегодня обмен мнениями и голосование в парламенте показали, что мои усилия оказались недостаточными", – заключил политик.

Ранее об отставке объявил Борис Джонсон. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства, а также добавил, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться уже сейчас.

До этого подал в отставку и президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса. Он отправил письмо об отставке спикеру парламента по электронной почте после прилета с Мальдивских островов.

Шри-Ланка испытывает тяжелейший за последние более чем 70 лет экономический кризис. На этом фоне страна уже объявила дефолт по внешнему долгу, а в конце июня запретила продажу топлива частным лицам.