Премьер-министр Эстонии Каллас объявила о решении уйти в отставку

10:21
Фото: ТАСС/Kenzo Tribouillard/POOL/EPA
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила о решении уйти в отставку. Об этом сообщает пресс-служба эстонского кабмина.
"Сегодня утром премьер-министр Кая Каллас официально проинформировала правительство о своем решении уйти в отставку по собственному желанию, вместе с ней в отставку уходит все правительство", – говорится в сообщении.
Сама Каллас в ходе выступления отметила, что возглавила кабмин в трудное время, обусловленное пандемией коронавируса, энергетическим кризисом и ситуацией на Украине. Несмотря на это, ее правительство за полтора года смогло укрепить страну, сделать для нее много полезного.
3 июня президент Эстонии Алар Карис снял с должности глав МИД, МВД и пять других министров, которые представляли в правительстве Центристскую партию. Причиной разногласий стала блокировка центристами законопроекта о начальном образовании на эстонском языке.
После этого, 8 июля, Каллас объявила о намерении покинуть свой пост. Она объяснила это тем, что обычные перестановки в кабинете министров привели бы к недовольству и наделали бы много шума.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: