Премьер-министр Эстонии Каллас объявила о решении уйти в отставку

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила о решении уйти в отставку. Об этом сообщает пресс-служба эстонского кабмина.

"Сегодня утром премьер-министр Кая Каллас официально проинформировала правительство о своем решении уйти в отставку по собственному желанию, вместе с ней в отставку уходит все правительство", – говорится в сообщении.

Сама Каллас в ходе выступления отметила, что возглавила кабмин в трудное время, обусловленное пандемией коронавируса, энергетическим кризисом и ситуацией на Украине. Несмотря на это, ее правительство за полтора года смогло укрепить страну, сделать для нее много полезного.

3 июня президент Эстонии Алар Карис снял с должности глав МИД, МВД и пять других министров, которые представляли в правительстве Центристскую партию. Причиной разногласий стала блокировка центристами законопроекта о начальном образовании на эстонском языке.

После этого, 8 июля, Каллас объявила о намерении покинуть свой пост. Она объяснила это тем, что обычные перестановки в кабинете министров привели бы к недовольству и наделали бы много шума.

