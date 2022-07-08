Премьер Эстонии Кая Каллас покинет свой пост

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас покинет свой пост. Об этом сообщает портал "Делфи".

"Я сама внесла это предложение (об отставке. – Прим. ред.), потому что, если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства", – заявила глава кабмина страны.

Она назвала важным, что в стране есть действующее правительство большинства, и сообщила о планах провести реформу образования на эстонском языке и совершить необходимые шаги для помощи людям в ситуации кризиса.

3 июня президент Эстонии Алар Карис снял с должности руководителей МИД, МВД и пять других министров, которые представляли в правительстве Центристскую партию. Причиной разногласий в правящей коалиции стало голосование центристами в парламенте против одобренного правительством на основе консенсуса законопроекта о начальном образовании на эстонском языке.

Накануне стало известно, что в отставку уйдет премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он также заявил, что оставит позицию лидера Консервативной партии страны.

Политик будет временно исполнять обязанности до назначения нового главы правительства.