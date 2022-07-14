Глава МИД Бельгии заявила, что уходит в отставку

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Глава МИД Бельгии Софи Вильмес сообщила, что уходит в отставку. Об этом пишет Belga.

Бельгийский политик рассказала, что пришла к такому решению из-за болезни супруга. Обязанности министра не позволяют ей должным образом заботиться о нем.

"Болезнь моего мужа будет тяжелой борьбой, которую я хочу вести вместе с ним и нашими детьми", – объяснила она.

Однако отмечается, что Вильмес может вернуться к обязанностям депутата бельгийского парламента.

Ранее Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства, а также добавил, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться уже сейчас.

За два дня до отставки из состава правительства Джонсона вышли 50 политиков. В частности, четверо министров, включая глав Минфина и Минздрава, а также почти 20 замминистров.

Позднее были названы 8 претендентов, которые будут бороться за пост премьера Великобритании в первом туре голосования.

