Сенат Италии выразил доверие премьер-министру Драги

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Верхняя палата парламента Италии выразила доверие премьер-министру Марио Драги с минимальным числом голосов. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно результатам, лишь 95 сенаторов проголосовали "за".

При этом три крупные партии – "Движение "5 звезд", "Вперед, Италия" и "Лига", которые входят в правящую коалицию, не приняли участие в голосовании.

Драги объявил, что подает в отставку, 14 июля. В обращении к членам кабинета министров политик пояснил, что больше не существует той части национального единства, которая поддерживала этот кабмин с момента его создания. Драги уточнил, что не видит больше условий для функционирования своего кабинета.

Позднее итальянский лидер Серджо Маттарелла не принял отставку премьер-министра Марио Драги.

