Политолог рассказал, отменят ли антироссийские санкции в случае смены элит в ЕС

Европейские лидеры переживают непростой период: за последние дни об уходе с постов объявили премьер-министры Британии и Италии Борис Джонсон и Марио Драги. Отставку итальянского премьера отклонили, а вот в Британии уже вовсю идет предвыборная гонка. Кроме того, политологи также обсуждают возможную отставку федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца. Разбираемся, виноваты ли в политическом кризисе в Евросоюзе антироссийские санкции и могут ли их отменить.

Европейский премьеропад

Олаф Шольц. Фото: AP Photo/Markus Schreiber

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свой пост в связи с энергетическим кризисом в стране. Об этом написал британский журналист Дэниел Джонсон в статье для газеты The Telegraph. По его словам, Берлин находится в зависимости от поставок газа и нефти из России. При этом две трети избирателей считают немецкого лидера "ответственным за неспособность обеспечить энергетическую безопасность".

В настоящее время граждане ФРГ и правительство находятся в панике из-за страха оказаться зимой без газа, отмечается в статье. Если его потребление резко не сократить, то его запасы в стране закончатся к январю, пояснил обозреватель. "В этом случае Германия столкнется с худшим спадом с 1940-х годов. Экономика сократится более чем на 12%, производство флагманской автомобильной промышленности упадет на 17%, а до шести миллионов рабочих мест окажется под угрозой", – написал Джонсон.





Дэниел Джонсон британский журналист Либо в Берлине грядет грандиозный раскол с реальной вероятностью распада правящей коалиции, либо она капитулирует перед Путиным.

Обозреватель также критикует Шольца за ошибочную внешнюю политику. Он отмечает, что "ради спасения собственной шкуры" федеральный канцлер Германии вместе с правящей коалицией, по сути, бросили Украину и практически не оказывают ей военной помощи.



Марио Драги. Фото: AP Photo/Olivier Matthys

Шольц далеко не единственный глава правительства, столкнувшийся с политическим кризисом за последние месяцы на фоне европейских проблем в экономике и энергетике. 14 июля подал в отставку итальянский премьер-министр Марио Драги.

Прошение последовало после того, как одна из партий правящей коалиции "Движение пять звезд" отказалась голосовать за правительственный пакет экономической помощи семьям и предприятиям в размере 23 миллиардов евро. Отказ от поддержки в партии объяснили недостаточностью предложенных мер. В свою очередь, премьер-министр заявил, что не видит возможности продолжать работу правительства без одобрения крупнейшей партии. Однако президент страны Серджо Маттарелла не принял отставку премьера.

Между тем в Великобритании в начале июля подал в отставку глава правительства Борис Джонсон. Это произошло на фоне череды скандалов, фигурантом которых он стал за последние месяцы. Джонсон сообщил, что намерен выполнять свои обязательства до назначения нового премьера: в стране продолжается предвыборная гонка.

После череды сообщений об отставках европейских лидеров заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в соцсетях коллаж "Кто следующий" с фотографиями Бориса Джонсона, Марио Драги и знаком вопроса на черном фоне.

Будущее Европы

Череда перестановок в правительствах ЕС обусловлена социально-экономической нестабильностью в Европе, которая прежде всего выражается в росте цен. Об этом Москве 24 рассказал политолог Федор Лукьянов.





Федор Лукьянов политолог Мощнейшая социально-экономическая нестабильность в Европе выражается прежде всего в инфляционной волне и опасениях энергетического дефицита.

По его словам, социально-политические и экономические потрясения в Европе назревали с момента мирового финансового кризиса 2008 года и усугубились после начала военной спецоперации России на Украине и ответной реакции Евросоюза.

"Марио Драги – очень уважаемый человек, ему доверяют как профессионалу. Но он занял крайне жесткую позицию в поддержку Украины. Во-первых, она разделяется не всем итальянским обществом, а во-вторых, вызвала растущие разногласия в коалиционном правительстве", – говорит политолог.

Он полагает, что итальянский премьер в конечном итоге сохранит свой пост в отсутствие подходящей альтернативы. "По опросам если бы сейчас в Италии проходили новые выборы, то вероятнее всего на них бы победила правая политическая партия "Братья Италии", которая является прямым, хотя и отдаленным, продолжателем фашистской партии (Бенито) Муссолини. Это был бы совершенный скандал. Поэтому, я думаю, Драги будут держать", – сказал Лукьянов.

Между тем федеральный канцлер Германии Олаф Шольц недостаточно прочно сидит на своем посту, отметил политолог.





Федор Лукьянов политолог Правительство достаточно неустойчиво, в правящей коалиции три разные партии. Авторитет канцлера не очевиден. Ему не удалось зарекомендовать себя неоспоримым лидером, каким была Ангела Меркель. Если правительство развалится, для Германии это будет очень сильным потрясением.

По его словам, победившему на апрельских выборах президента Франции Эммануэлю Макрону повезло вовремя переизбраться. "Ему очень повезло, что выборы состоялись весной, а не осенью. Иначе был бы вопрос, смог бы он победить. Теперь ему ничего не угрожает, он останется президентом на пять лет", – сказал эксперт, добавив, что между тем правительство во Франции, вероятно, будет меняться.

Несмотря на общую "лихорадочную" атмосферу в Европе, в каждом конкретном случае у отставок свои причины, подчеркнул специалист. В частности, отставку Бориса Джонсона эксперт связал с "личным грузом проблем".

Чем больше в Европе будет внутренних проблем, тем сложнее европейским государствам будет согласовывать антироссийские меры, направленные на поддержку Украины, уверен политолог. Однако, по его мнению, решающего значения для России смена политических элит в ЕС иметь пока не будет. "Все возможные шаги, которые Европа могла сделать без совершенно самоубийственных последствий вроде отказа от российского газа, Европа уже приняла", – подчеркнул собеседник.

Отменять же ранее принятые санкции европейские страны не будут, заключил политолог.