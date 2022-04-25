Эксперт объяснил, чего стоит опасаться Макрону после победы на выборах

Действующий лидер Франции Эммануэль Макрон победил во втором туре президентских выборов с результатом в 58,55%. Его соперница, кандидат от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набрала 41,45% голосов. Результатами выборов оказались довольны не все, во многих французских городах вспыхнули акции протеста. Расскажем, как к переизбранию Макрона отнеслись в мире и в каком ключе теперь будут строиться отношения между Парижем и Москвой.



Пообещал "неспокойные времена"

Еще до того, как были подсчитаны все бюллетени, Эммануэль Макрон выступил с победной речью на Марсовом поле в Париже. Вновь избранный лидер назвал себя "президентом всех французов". Он поблагодарил своих сторонников и тех, кто выступил против Марин Ле Пен. "Я знаю, что многие из наших сограждан голосовали за меня не потому, что поддерживают мои идеи, но для того, чтобы поставить заслон на пути крайне правых", – заявил Макрон и добавил, что это обстоятельство накладывает на него дополнительные обязательства.

По его словам, теперь стране на фоне конфликта на Украине предстоит серьезная работа во всех сферах жизни. "В этих условиях Франция должна показать ясность своей позиции и укрепить свои силы во всех областях. И мы это сделаем", – сказал Макрон.





Эммануэль Макрон президент Франции Мы должны быть сильными, никто не останется в стороне. Грядущие годы, конечно, не будут спокойными, но будут историческими, и вместе мы будем знать, как записать их для нашего поколения.

Также он заявил о планах сделать Францию великой экологической державой. Кроме того, вновь избранный лидер пообещал работать над созданием более справедливого общества и гендерного равенства.

Результат Марин Ле Пен стал рекордным за всю историю партии, которую она представляет. В 2017 году во втором туре борьбы за президентский пост в противостоянии с Макроном она набрала 33,9% голосов. На прошедших выборах она признала свое поражение практически сразу после первых публикаций промежуточных итогов. При этом свое выступление на выборах она назвала блестящей победой. "Для нас, как и для миллионов европейцев, этот результат символизирует сильное недовольство французов нынешней системой", – сказала Ле Пен.

По ее словам, в ближайшие пять лет Макрон не сумеет преодолеть раскол в обществе. Ле Пен также заявила, что останется в политике и продолжит работать на благо Франции и ее жителей.

Результаты выборов спровоцировали массовые беспорядки. Во многих городах демонстранты строили баррикады и жгли мусорные баки. В Париже полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Французы бастовали не только из-за победы Макрона, но и против обоих вышедших во второй тур кандидатов. К примеру, в Тулузе митингующие вышли с плакатом "Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!".

Мировая реакция

Поздравительную телеграмму после переизбрания Эммануэля Макрона направил Владимир Путин. Он пожелал французскому коллеге успехов в государственной деятельности.





Владимир Путин президент РФ Искренне желаю Вам успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия.

Поздравления Макрону передали десятки мировых лидеров. Председатель КНР Си Цзиньпин в своей телеграмме отметил, что на фоне изменений в мире значение двусторонних отношений Пекина и Парижа стали еще более очевидными. Также Макрона поздравил президент США Джо Байден. Глава Белого дома назвал Францию ключевым партнером в решении глобальных проблем.

"Жду продолжения тесного сотрудничества, в том числе в поддержке Украины, защите демократии и противодействии климатическим изменениям", – написал Байден на своей странице в одной из соцсетей.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что рада возможности продолжить сотрудничество с Макроном. "Вместе мы продвинем вперед Францию и Европу", – написала она в соцсетях.

Мир поздравлял не только Макрона, но и Ле Пен. В частности, ее успех во втором туре отметил лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини. "Поздравляю, Марин! Одна против всех, решительная, последовательная и улыбающаяся, ты набрала голоса 13 миллионов французов, процент, которого никогда не было в прошлом", – цитирует заявление Сальвини пресс-служба партии.

В свою очередь, вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что переизбрание Макрона спровоцирует рост радикализма Франции по отношению к России. По его мнению, французский лидер займется внешней политикой, так как у него нет "внятных рецептов" по выводу своей страны из кризиса и решению миграционной проблемы.

Москва – Париж

Победа Эммануэля Макрона связана с тем, что на его стороне был административный ресурс и информационная поддержка, уверен научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. В беседе с Москвой 24 он отметил, что в подобных условиях сюрпризов по итогам голосования ждать не стоило.

"Но даже при этом Ле Пен набрала рекордные цифры для ее партии. Отчасти это говорит о поляризации общества. Есть недовольные социальной политикой, и они готовы отдать свои предпочтения Ле Пен. Голоса за нее – в какой-то степени протест. Это тоже некий звоночек для Макрона, что если не будет каких-либо подвижек в социальной сфере, власти нужно готовиться к неприятным сюрпризам", – считает Блохин.

Во внешней политике вновь избранный президент Франции постарается набрать очки на фоне конфликта на Украине, прогнозирует эксперт.





Константин Блохин научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Та страна, у которой получится его решить, автоматически получит статус миротворца и едва ли не объединителя Европы. Мы видим, как государства в этих попытках выстраиваются в очередь. И у Германии было такое желание, и у Турции, Израиль пытался какую-то роль в этом сыграть. Поэтому личный интерес Макрона в этом присутствует.

В целом политика Парижа по отношению к Москве не изменится, считает Блохин. Эксперт вспомнил высказывание министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра о намерениях добиться коллапса российской экономики. "В условиях новой холодной войны с Западом у Франции особо нет пространства для маневра. Макрон – представитель европейской бюрократии, поэтому не думаю, что в его политике будут кардинальные изменения", – сказал аналитик.

По мнению Блохина, даже победа Ле Пен не изменила бы курс Франции по отношению к России. Стране НАТО, которая фактически находится в центре Запада, просто не позволили бы идти на шаги, которые идут вразрез с глобальной политикой, убежден аналитик.

