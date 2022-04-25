В Париже полиция открыла стрельбу по автомобилю, два человека погибли – СМИ

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Полиция в Париже открыла стрельбу по автомобилю за отказ подчиниться. В результате инцидента два человека погибли, передает АФП.

Отмечается, что еще один человек получил ранение в руку и был госпитализирован. Инцидент произошел в районе Пон-Неф в Париже.

Протестующие вышли на улицы Страсбурга, Парижа и Марселя после объявления предварительных результатов президентских выборов во Франции. В столице страны правоохранители применили слезоточивый газ.

До этого МВД Франции сообщило, что по итогам подсчета 96% голосов действующий президент Макрон набрал во втором туре президентских выборов 57,24%, а его соперница Марин Ле Пен – 42,76%.

Ранее сообщалось, что кандидат "Национального объединения" Марин Ле Пен, уже признала поражение, но при этом назвала успехом предварительные результаты. Она позвонила своему сопернику по телефону. Тем не менее, подсчет голосов продолжается, а избирательные участки уже закрылись.