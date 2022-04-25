В Париже полиция открыла стрельбу по автомобилю, два человека погибли – СМИ

02:09
Фото: depositphotos/Stringer_Image
Полиция в Париже открыла стрельбу по автомобилю за отказ подчиниться. В результате инцидента два человека погибли, передает АФП.
Отмечается, что еще один человек получил ранение в руку и был госпитализирован. Инцидент произошел в районе Пон-Неф в Париже.
Протестующие вышли на улицы Страсбурга, Парижа и Марселя после объявления предварительных результатов президентских выборов во Франции. В столице страны правоохранители применили слезоточивый газ.
До этого МВД Франции сообщило, что по итогам подсчета 96% голосов действующий президент Макрон набрал во втором туре президентских выборов 57,24%, а его соперница Марин Ле Пен – 42,76%.
Ранее сообщалось, что кандидат "Национального объединения" Марин Ле Пен, уже признала поражение, но при этом назвала успехом предварительные результаты. Она позвонила своему сопернику по телефону. Тем не менее, подсчет голосов продолжается, а избирательные участки уже закрылись.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: